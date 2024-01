Il retroscena: Bakker, no a Monza e Torino. La Roma è una possibilità

Mitchel Bakker ha vissuto una complicata prima parte di stagione, quasi ai margini del progetto Atalanta e scarsa visibilità con Gasperini. Per questo motivo il terzino sinistro classe 2000 sta valutando altre proposte: aveva aperto al Monza, ma poi ha preferito rinunciare. Stessa cosa con il Torino che lo aveva sondato ma che poi ha capito che l’attesa difficilmente avrebbe portato a uno sbocco, infatti si sta orientando su Angelino in uscita dal Galatasaray. La Roma può essere una possibilità per Bakker, in questo caso ci sarebbe apertura e in mattinata ci sono stati contatti tra Pinto e il suo agente. La Roma cerca uno specialista su quella corsia visto che Spinazzola è in scadenza, non sta brillando per rendimento, tra l’altro è infortunato.

Foto: sito Atalanta