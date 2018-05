Il retroscena: Badelj, il no al rinnovo Fiorentina nel tardo pomeriggio. Ora…

Avevamo raccontato che non ci sarebbero stati margini per il rinnovo di Milan Badelj a Firenze. Avevamo aggiunto che una risposta definitiva sarebbe stata attesa per oggi e nel pomeriggio il centrocampista croato ha comunicato la sua scelta. No alla proposta quadriennale da 1,5 milioni a stagione, dopo un rapporto molto intenso soprattutto negli ultimi mesi. La Fiorentina e Badelj si salutano da grandi amici, il croato vuole una nuova esperienza, ha detto no a qualche proposta dall’estero. Il suo chiodo fisso è il Milan – contatti in stato avanzato – che ha bisogno di due centrocampisti almeno, considerando che Montolivo ha un anno di contratto e che Locatelli quasi sicuramente andrà a giocare. Ci ha provato e ci sta provando anche la Lazio, ma Milan al… Milan è una traccia da seguire.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina