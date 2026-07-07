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Il retroscena: Asp dà ancora priorità alla Lazio. L’Udinese osserva

07/07/2026 | 21:45:11

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Non ci sono dubbi sul fatto che Jonathan Asp Jensen, trequartista classe 2006 del Bayern, sia un obiettivo concreto della Lazio. E che la sua agenzia, la stessa di Provstgaard e Isaksen, abbia dato priorità al club biancoceleste. Ma adesso bisogna formalizzare la proposta da almeno 4-5 milioni garantendo la congrua percentuale che chiede il Bayern. Altrimenti le carte possono rimescolarsi, in Serie A c’è l’Udinese pronta a mettere quella cifra sul piatto. E Asp, che ha altre proposte dall’estero, spera che la situazione si sblocchi nel più breve tempo possibile.
foto sito bayern