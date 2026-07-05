Asp-Lazio, intesa totale da 15 giorni. Offerta al Bayern inviata venerdì

05/07/2026 | 20:44:24

Jonathan Asp Jensen ha l’accordo con la Lazio dal 18 giugno, dopo quanto vi avevamo raccontato nei giorni scorso. Quella data ha un’importanza fondamentale perché da quel momento ha detto no a tutti i club che si sono avvicinati. I suoi agenti sono gli stessi di Provstgaard e Isaksen. La Lazio ha inviato una nuova offerta venerdì scorso, base per il cartellino di 4-5 milioni per il classe 2006 più congrua percentuale (alla Gila) in caso di futura rivendita. Attesa una risposta. Asp ha dato precedenza alla Lazio e confida di raggiungerla presto.

Foto: sito Bayern