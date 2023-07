Il retroscena: Arthur proposto al Monza, no secco

Sarà complicato trovare una soluzione per Arthur, a maggior ragione dopo la scelta di andare al Liverpool che è sembrata poco vincente fin dall’inizio. Il retroscena è che proprio nelle ultime ore la Juve ha proposto Arthur in prestito al Monza, con la disponibilità di pagare gran parte dell’ingaggio. Ma il Monza ha declinato gentilmente, non è una soluzione che interessa.

Foto: Liverpool Twitter