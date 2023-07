Il retroscena: Arthur, la Fiorentina apprezza. Ma farà una richiesta alla Juve

Arthur alla Fiorentina: un’operazione possibile, ma solo a determinate condizioni. È una richiesta di Italiano, il brasiliano deve lasciare la Juve anche perché l’esperienza a Liverpool (si sapeva che non avrebbe giocato) gli ha dato il colpo di grazia. Ora ha bisogno di visibilità, possibile che la Fiorentina si concentri poi su un altro centrocampista, ma sull’ingaggio la richiesta viola è chiara. Non il 50 per cento di quanto Arthur dovrà percepire in bianconero, ma il 25 massimo 30 per cento, il resto in bonus collegati alle presenza. Se la Juve accettasse questa formula, si potrebbe arrivare alla soluzione. Tra domani e dopodomani incontro con i bianconeri per avvicinarsi alla quadratura.

foto instagram personale