Il retroscena: Arthur, il Como era più convinto due settimane fa. E su Miretti…

Arthur e il Como: una trattativa emersa negli ultimi giorni, forse sarebbe il caso di dire un interesse più che una trattativa. In realtà l’interesse risale a un paio di settimane fa quando il Como e Fabregas avevano fatto un sondaggio approfondito. Adesso per il centrocampista della Juventus non siamo all’interno di una situazione calda, anzi può essere che il Como vada su altri obiettivi. Più che altro al club neo-promosso piace moltissimo Miretti, che ha appena rinnovato con la Juventus e che oggi non è considerato un nome caldissimo in uscita. Ma se si presentasse l’opportunità di un sacrificio, il Como per Miretti farebbe molto più di uno sforzo.

Foto: Instagram Fiorentina