Il retroscena: arriva il mese di Vlahovic, anche nelle ultime ore contatti con il Milan

31/07/2025 | 23:24:25

Agosto è il mese di Dusan Vlahovic. Era facile intuirlo che non sarebbe stata una pratica facile da sbrogliare per tutte le situazioni che conosciamo. Ma dai primi contatti che vi abbiamo svelato ormai due mesi fa (era il 7 giugno, non metà o fine giugno), ai contatti indiretti del 23 luglio, possiamo aggiungere che anche in giornata i due club si sono parlati in modo abbastanza concreto. La situazione va seguita passo dopo passo, fin qui non ci sono altri inserimenti, soprattutto la volontà di Vlahovic è quella di andare al Milan. Fino a quando non cambierà idea, oggi non ci sono i presupposti, bisogna seguire questa traccia. Comolli ha detto che andrà via alle condizioni della Juve, ma alla Juve conviene trovare una soluzione entro il mese in arrivo, altrimenti poi sarebbe tutto più complicato. Una via di mezzo per il cartellino si può trovare a metà strada tra 10 e 20, aggiungendo bonus non difficili da raggiungere. Anche sull’ingaggio una chiave può essere individuata, tra buonuscita e tutto il resto: un passo per volta, senza correre troppo…

Foto: sito Juve