Esclusiva: Vlahovic, primi contatti indiretti Milan-Juventus. Gli scenari

23/07/2025 | 20:40:45

Maneggiare con cura, ci riferiamo a Dusan Vlahovic. Il Milan è in tournée, la Juventus sta risolvendo altre pratiche di mercato, ma nelle ultime ore ci sono stati i primi – veri – contatti indiretti tra le due società. Ripetiamo: indiretti, in attesa di entrare nel vivo. Era il 7 giugno, quasi 50 giorni fa, quando vi svelammo i dialoghi tra Massimiliano Allegri e il centravanti serbo. Dialoghi che sono poi continuati fino alla vigilia della partenza Milan in giro per il mondo. Alcuni concetti vanno ribaditi: a) Allegri vuole Vlahovic; b) Vlahovic andrebbe al Milan; c) la buonuscita diventa fondamentale; d) la spalmatura dell’ingaggio da 12 milioni potrebbe essere una cosa buona e giusta se la buonuscita andrà nel migliore dei modi. Vlahovic per ora ha detto no alle altre proposte, Turchia compresa, il cartellino deve viaggiare – magari con i bonus – non sotto i 18-20 milioni e ci sembra anche una richiesta legittima visto che stiamo parlando di una attaccante, sia pur in scadenza, classe 2000. I contatti indiretti comprendono come minimo il desiderio di provarci, nella speranza di trovare gli accordi totali. La situazione cambierebbe se nei prossimi giorni ci fosse l’inserimento di un club che abbia il gradimento di Vlahovic, per ora siamo fermi. In chiave Milan ci sono paletti e rebus da sciogliere, ma la pista va seguita con attenzione.

Foto: Instagram Juve