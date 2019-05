Il retroscena: Andreazzoli, quanti estimatori! Con la Samp c’è anche il Genoa. E l’Empoli…

Aurelio Andreazzoli ha lasciato il segno. Con il suo calcio coraggioso, ricco di contenuti, l’ultima e sfortunata partita in casa dell’Inter è la fotografia più fedele. Vi abbiamo parlato della Samp, ma possiamo aggiungere che anche il Genoa ha apprezzato e non poco il lavoro dell’allenatore e lo ha inserito in una mini lista per il post Prandelli. Andreazzoli ha un contratto con l’Empoli in scadenza nel 2020 e un grande rapporto con il presidente Corsi, ma una chiamata dalla serie A non lo lascerebbe certo insensibile. Se ne riparlerà tra qualche giorno.

Foto: Twitter ufficiale Empoli