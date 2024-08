Il retroscena: Amrabat, il Napoli propone Folorunsho. Ma la Fiorentina spera di tenerlo

Sofyan Amrabat è tornato al centro della Fiorentina, negli ultimi giorni Palladino ha speso parole bellissime nei suoi riguardi e il suo desiderio sarebbe quello di tenere il centrocampista marocchino per tutta la stagione. Possiamo aggiungere che nelle ultimissime ore il Napoli ha proposto alla Fiorentina uno scambio Amrabat-Folorunsho. Ma i viola, pur apprezzando il centrocampista classe 1998, hanno declinato. Folorunsho potrebbe diventare un’opzione per la Fiorentina, il profilo piace e ve ne abbiamo parlato il 7 agosto, soltanto se non andasse in porto l’opzione Lazio (soluzione preferita dal calciatore). L’alternativa per i biancocelesti – come già raccontato – è Alcaraz.

Foto: Instagram Fiorentina