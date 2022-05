Il retroscena: Altare, notte decisiva. Quella promessa alla Reggina, poi solo Cagliari

Giorgio Altare ha tenuto in piedi il Cagliari con un gol al 99’ in casa della Salernitana. Senza quella prodezza, la sua squadra avrebbe avuto un piedi e tre quarti in Serie B. E stasera ci sarà la sfida all’Inter, praticamente decisiva in chiave salvezza. Alle spalle una storia di mercato tutta da raccontare: lo scorso dicembre la Reggina aveva avuto il via libera dal Cagliari per il prestito secco, un’intesa totale e soltanto la necessità di attendere ancora per qualche settimana prima di metterlo a disposizione del club amaranto. Il Cagliari aveva alcuni obiettivi di mercato, per esempio Izzo, che poi però non si sono concretizzati. Nel frattempo Altare è diventato titolare, ha convinto sempre più, il Cagliari ha puntato su di lui e su Lovato, la Reggina ha dovuto rinunciare. E quel gol di domenica scorsa tiene ancora a galla il club di Giulini. Stasera saremo al “dentro o fuori”.

Foto: Twitter Cagliari