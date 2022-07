Il retroscena: allenatore Palermo, l’ultima scelta con l’algoritmo

Il Palermo deve scegliere il nuovo allenatore, dopo le dimissioni di Silvio Baldini. E lo farà con l’algoritmo, secondo una tradizione del gruppo City. Ovvero analizzare le possibilità dei singoli candidati in base alle proiezioni legate al rendimento recente delle loro squadre e non solo. La decisione potrà arrivare entro questo fine settimana, ma non è escluso che ci voglia più tempo. Per il momento i candidati sono quattro, capeggiati da Eugenio Corini che è una bandiera del club, amatissimo dalla città. Ma, al netto di eventuali candidature più illustri, sono stati esaminati fin qui altri tre profili, quelli di Aurelio Andreazzoli, Luca D’Angelo e Daniele De Rossi.