Il retroscena: Allegri apprezza Morata, prova di resistenza con l’Atletico

La nuova Juve sta nascendo molto bene. Bremer in difesa, Pogba a centrocampo, Di Maria esterno offensivo: non si può certo dire che il club sia stato poco operativo, anzi è l’esatto contrario, pur di mettere a disposizione di Allegri una squadra competitiva. Ora Max insiste per riavere Morata, reduce da due anni di prestito costati complessivamente 20 milioni e tornato all’Atletico Madrid con voglia apparente ma con la testa ancora alla Juve. Morata sarebbe il benvenuto da parte di Allegri e ci sono tre motivi tutti validi: sarebbe il perfetto vice Vlahovic; all’occorrenza si saprebbe adattare da esterno nel 4-3-3 con risultati già molto importanti alle spalle; il suo senso di appartenenza è fuori discussione, Alvaro si sente juventino dentro e anche questo è un passaggio da non sottovalutare. Allegri insisterà, oggi è una situazione bloccata. L’Atletico per ora non fa sconti, tuttavia le dichiarazioni rilasciate da Arrivabene qualche giorno sono state di circostanza, non avrebbe potuto dire diversamente. La Juve ha fatto sondaggi per Arnautovic, ma non smetterà di pensare a Morata fino a quando ci sarà una speranza.

Foto: Twitter Juventus