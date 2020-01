Il retroscena: Allan-Vecino, storia di uno scambio da subito impossibile

Allan per Vecino: ieri sera abbiamo spento la semplice possibilità di uno scambio per due ordini di motivi. Il primo: non esiste la volontà di Inter e Napoli di procedere a simile operazione. Il secondo: anche se fossero entrati nell’ordine di idee di farla, sarebbe stato impossibile far quadrare i conti sulle valutazioni dei rispettivi cartellini. Allan resta, comunque, un profilo che l’Inter apprezza parecchio (alla finestra ci sono anche Juve e il solito Psg) e potrebbe essere una traiettoria per la prossima estate. A meno che non accada qualcosa di imponderabile negli ultimi giorni di mercato.

Foto: Twitter ufficiale Napoli