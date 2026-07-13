Il retroscena: Alajbegovic, perché l’Atalanta vuole giocare di anticipo

13/07/2026 | 23:35:58

“Atalanta mina vagante per Alajbegovic”: così avevamo titolato giovedì scorso, nel bel mezzo delle tante squadre (troppe) accostate al talentuosissimo classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen. Stamattina abbiamo aggiunto il resto, l’Atalanta sta avanzando e proporrà inizialmente circa 20 milioni più bonus più eventuale percentuale da eventuale futura vendita. La Dea ha la sponda favorevole del ragazzo, ma è chiaro che bisogna chiudere per evitare inserimenti anche italiani (non della Roma). Proprio per questo motivo l’Atalanta cercherà di procedere a prescindere da un’uscita nel reparto offensivo, eventualmente ci sarà tempo. Alajbegovic viene visto come un’opportunità quasi irrinunciabile, motori accesi da qualche giorno.

foto sito salisburgo