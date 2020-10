Il retroscena: Alaba, la faraonica proposta Bayern. E la Juve che ci prova sul serio

David Alaba è un grande difensore, su questo particolare non ci sono dubbi. Può giocare sia al centro che a sinistra, ulteriore e non insignificante dettaglio che lo rende appetibile. Alaba è in scadenza di contratto, il Bayern gli ha offerto la luna (ovviamente un ingaggio in doppia cifra) per convincerlo a restare. Lui sta benissimo in Baviera e ha rilasciato dichiarazioni sincere in tal senso, ma deve capire bene se a 28 anni è il caso oppure no di fare una nuova esperienza. Alaba è al Bayern dal 2008, le proposte non mancano, da tutte le big d’Europa, e anche la Juve ci sta provando sul serio. I messaggi sono stati recapitati al suo entourage, molto chiari. Più o meno suona così “se doveste sentirvi pronti per una nuova esperienza, noi ci saremmo con assoluto interesse”. Accostato anche all’Inter, in quest’ultimo caso per il momento non ci sono grossi riscontri. Sulla Juve sì, ma prima bisogna aspettare la decisione definitiva di Alaba, con il Bayern che spera di blindarlo ancora.

Foto: Twitter Bayern