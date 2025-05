Il retroscena: Adeyemi-Juve, cosa è cambiato rispetto a gennaio

15/05/2025 | 20:30:12

Karim Adeyemi non è in questi giorni un obiettivo della Juventus. Con tutto il rispetto per chi ha fatto titoli e titoloni, un classico su questi schermi: dobbiamo specificare che le cose sono cambiate rispetto a gennaio. Proprio noi nell’ultima sessione di calciomercato avevamo specificato come dietro il no al Napoli ci fosse il desiderio di restare al Borussia Dortmund. Ma anche qualche ammiccamento della Juventus che aveva bussato, manifestando l’intenzione di volerci provare per la sessione che sta per arrivare. Tuttavia da allora sono cambiate molte cose, nel frattempo Adeyemi ha un altro agente che strizza l’occhio alla Premier. Ma non è questo il punto, il punto è che la Juve vuole prendere due attaccanti centrali e non ha bisogno – almeno per ora – di esterni offensivi. Gli scenari sono cambiati, esattamente come sono cambiati per Hancko negli ultimi mesi. Due attaccanti come priorità, i nomi sono noti…

Foto: sito Borussia Dortmund