Esclusiva: Adeyemi, se resta a Dortmund c’è anche la Juve per giugno!

Karim Adeyemi è uno dei profili seguiti dal Napoli per sostituire Kvicha Kvaratskhelia. Dopo un lungo corteggiamento dal club azzurro, e non solo, il calciatore sembra deciso a voler continuare la sua avventura a Dortmund. Uno scenario che potrebbe aprire nuovi sviluppi in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Infatti, Adeyemi è un profilo molto gradito anche alla Juventus che lo aveva già cercato durante la scorsa estate e potrebbe decidere di riprovarci qualora lo specialista classe 2002 confermasse la sua volontà di restare al Borussia.

Foto: Instagram Borussia Dortmund