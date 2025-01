Il retroscena: Adeyemi-Juve, contatti recenti (sempre per l’estate)

Karim Adeyemi ha deciso, tranne clamorosi ribaltoni negli ultimi giorni di mercato, di non lasciare il Borussia Dortmund in questa sessione. Lo aveva cercato con forza il Napoli, c’erano stati dialoghi con qualche club inglese, ma l’attaccante è rimasto su posizioni rigide. Adeyemi considera chiuso, forse già dalla scorsa estate, il suo rapporto con il Dortmund, ma non se la sente di prendere decisioni avventate in queste ore. Anche perché, occhio al dettaglio, la Juventus lo ha nuovamente cercato, ci sono stati contatti recenti dopo quanto avvenuto la scorsa estate quando Cristiano Giuntoli aveva incontrato il padre incassando il totale gradimento. La Juventus conosce la valutazione (40-45 milioni) che forse può scendere ancora, ma in questa sessione non può fare operazioni di simile portata. Ecco perché tutto è rinviato a giugno o luglio, quando ci saranno altre rivisitazioni nell’organico di Thiago Motta. Ma la rincorsa parte da ora, dagli ultimi giorni, non ci sono dubbi. Ci sarà chiaramente concorrenza, ma la Juve sa di avere il totale gradimento di Adeyemi e di chi ne cura gli interessi.

Foto: Instagram Borussia Dortmund