Il retroscena: Adekanye, visite a Roma per il Crotone. Ora è atteso in Calabria

Bobby Adekanye andrà in prestito al Crotone, ve lo abbiamo raccontato ieri sera. Intanto, l’attaccante olandese classe 1999 di proprietà della Lazio ha svolto a Roma le visite per il suo nuovo club. Un modo per accelerare l’iter, visto che nelle prossime ore è atteso in Calabria per mettersi a disposizione di Modesto.

Foto: Instagram Den Haag