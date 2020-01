Il retroscena: Acquah-Lecce, le visite slittano. Il presidente del Malatyaspor…

Afriyie Acquah e il Lecce, nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato l’irruzione a sorpresa del club salentino e il successivo accordo totale raggiunto con il Malatyaspor, proprietario del cartellino dell’ex centrocampista dell’Empoli. Ma l’arrivo per le visite – che erano già state concordate per oggi – slitta perché il presidente del club turco non ha dato il via libera e ci vuole pensare ancora. Una situazione da monitorare, in attesa di nuovi aggiornamenti.

Foto: Twitter ufficiale Empoli