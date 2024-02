C’è un accordo totale tra la Juve e il Granada per il centrocampista classe 2005 Joseph Nonge. C’è il via libera della Juve per il prestito secco, ma per il momento Nonge rifiuta. Non dovrebbero esserci altri margini: o va al Granada o resta alla Juve, ma il classe 2005 per ora non apre dopo l’intesa tra club.

Foto: Instagram Nonge