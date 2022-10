Il report della Juventus sulle condizioni di Bremer: “Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra”

Il primo derby da avversario del Torino, per Gleison Bremer, non è stato proprio da ricordare. Il brasiliano, infatti, si è infortunato e salterà le prossime cinque partite della Juventus contro Empoli, Benfica, Lecce, PSG e soprattutto Inter. Ci vorranno almeno venti giorni, infatti, per il suo recupero. Di seguito il comunicato ufficiale dopo gli esami effettuati al JMedical: “Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra”.

Foto: twitter Juve