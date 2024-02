Bourigeaud apre, Jovic risponde: 1-1 all’intervallo tra Rennes e Milan

Parità dopo i primi quarantacinque minuti tra Rennes e Milan: 1-1. Subito ritmi altissimi con un copione della gara ben chiaro: il Rennes deve spingere e pressare molto alto, il Milan deve difendersi e ripartire in contropiede. E la prima occasione capita proprio agli uomini di Pioli: Leao, in contropiede e dopo aver saltato l’uomo, calcia addosso a Mandanda da posizione defilata. All’8′ arriva un’altra grande occasione per i rossoneri, sempre con Leao. Il portoghese parte in contropiede, ma Theate tutto con un grandissimo intervento in scivolata. Ma, all’11’, a sbloccare la gara sono i padroni di casa con un bel diagonale da fuori area di Bourigeaud. La risposta del Milan, però, non tarda ad arrivare. I rossoneri saltano la prima linea di pressione bretone, Reijnders trova Theo sulla fascia che mette un cross invitante per Jovic che, di testa, non sbaglia. Immediata anche la risposta del Rennes che sfiora subito il 2-1: Kalimuendo calcia a botta sicura, ma Maignan – di istinto – para e manda in angolo.

Foto: Instagram Milan