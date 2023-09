Il record di Falcone: unico portiere a non prendere gol nei secondi tempi in Serie A

Il Lecce sogna in grande, con 11 punti in 5 partite, miglior inizio della storia, anche di quello dei record, per ora di Zeman. Uno dei segreti di questo Lecce è la fase difensiva è il portiere, Wladimiro Falcone. E le statistiche come al solito non sbagliano mai: è l’unico portiere in Serie A a non aver preso gol nei secondi tempi. La sua massima espressione si sta completando nel corso di questa stagione e dovesse continuare così, sognare un top club per il futuro non è eresia.

Foto: Instagram Lecce