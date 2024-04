Il Real vola in semifinale! Eliminato il City dopo i calci di rigore, Lunin ipnotizza Bernardo Silva e Kovacic

Il Real è l’ultima semifinalista di questa edizione della Champions League! Gli uomini di Ancelotti hanno la meglio ai calci di rigori: decisivo Lunin che ipnotizza Bernardo Silva e Kovacic. Parte meglio il City, ma è il Real Madrid a trovare il vantaggio con lo spunto di Rodrygo in seguito al cross basso di Vinicius. Prima la paratona di Ederson, quindi la respinta corta che favorisce il brasiliano e porta avanti i Blancos. Il City però è vivo, carico, consapevole di quello che deve essere il suo spartito della gara. E così gli uomini di Guardiola iniziano a macinare gioco e soprattutto occasioni da gol. Ci provano Grealish e De Bruyne da fuori, ma il più pericoloso è sempre Erling Haaland che di testa colpisce una traversa clamorosa con Lunin fuori gioco. Al 35′ è ancora Grealish a spingere forte e andare vicino al gol, ma la difesa di Ancelotti e Lunin restano particolarmente attenti. Nella ripresa si fanno preferire gli uomini di Guardiola che trovano la rete del pareggio con Kevin De Bruyne che, raccoglie la respinta corta di Rudiger, e batte Lunin con un tiro potente sotto la traversa. Neanche i tempi supplementari sono bastati per trovare una squadra capace di avere la meglio sull’altra. Il primo a presentarsi dal dischetto è Julian Alvarez che spiazza Lunin. Modric, invece, si lascia ipnotizzare da Ederson. E arriva anche l’errore del City con Bernardo Silva che calcia centrale. Il secondo rigorista del Real è Bellingham che ristabilisce la parità. Al terzo rigore arriva un altro errore per il City con Lunin che ipnotizza Kovacic, mentre Lucas Vazquez porta avanti gli uomini di Ancelotti. Foden non sbaglia, stessa cosa Nacho. Il quinto rigore per i padroni di casa lo calcia Ederson, impeccabile dal dischetto.

Foto: Instagram Real