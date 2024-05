Il Real vola in finale! Joselu show, Bayern ribaltato in tre minuti (2-1)

Il Real vola in finale di Champions League! Ribaltato il Bayern Monaco: 2-1, decide la doppietta di Joselu. Al 13′ la prima grande occasione per il Real: Vinicius calcia col destro e colpisce il palo pieno, poi sulla ribattuta di Rodrygo. Neuer fa un miracolo e devia il destro del brasiliano. Al 28′ arriva la grande occasione per il Bayern. Kane calcia da fuori, ma Lunin devia la sfera in angolo con la punta delle dita. La prima occasione nella ripresa è per i tedeschi con la conclusione di Davies che sorvola la traversa. Immediata la risposta dei Blancos: Rodrygo sfiora il palo alla sinistra di Neuer dopo una grande azione di Vinicius. La gara si sblocca poco dopo l’ora di gioco, al 68′, con la rete di Davies che salta il diretto avversario e lascia andare un gran destro. Ancelotti ridisegna i Blancos: dentro Modric e Camavinga, fuori Kroos e Tchoumeni. E il Real trova la via del gol un minuto dopo con l’autorete di Kimmich, ma l’arbitro annulla tutto – dopo la segnalazione del Var – per un fallo di Nacho su Kimmich. Appuntamento col pareggio solo rimandato, infatti, all’89’ il subentrato Joselu riacciuffa il Bayern. Ma non è finita, perché Joselu è l’autentico protagonista della serata. Al 92′ il centravanti spagnolo segna ancora imbeccato da Rudiger, solo davanti a Neuer. Termina così al Bernabeu, il Real vola in finale dove affronterà il Dortmund.