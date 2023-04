Il Real vince anche il ritorno e vola in semifinale di Champions: 2-0 a Stamford Bridge. Doppietta di Rodrygo

Il Real Madrid vola in semifinale di Champions League: 2-0 al Chelsea a Stamford Bridge. Il primo squillo della gara arriva all’11 e sono i Blues a far tremare gli uomini di Ancelotti: Cross da destra di James, Havertz scarica per Kanté che tenta la conclusione, ma senza trovare lo specchio della porta. Al 20′ arriva la risposta dei Blancos, ma è il palo a negare la gioia del gol a Rodrygo. Al 28′ arriva un’altra occasione per i Blancosa, ma Kepa chiude la porta a Vinicius. Ed è ancora il brasiliano a provarci al 41′, ma Fofana lo ferma a tu per tu con Kepa. L’ultima occasione della prima frazione di gioco, però, arriva per i padroni di casa ma Courtois è prodigioso a opporsi sul tentativo di Cucurella. Il primo squillo della ripresa è ancora dei Blues, ma il tentativo di Kanté si stampa sul palo. Ma è il Real Madrid a passare in vantaggio al 58′ con Rodrygo con un tap-in facile su assist di Vinicius Junior. Rodrygo ancora protagonista all’80’ con la rete del 2-0 e la doppietta personale: Valverde elude il raddoppio di Fofana, sfida Kepa e scarica all’indietro per il numero 21 dei Blancos, che a porta vuota allunga maggiormente le distanze. Termina così 2-0 a Stamford Bridge, i Blancos di Carlo Ancelotti si aggiudicano anche il ritorno e volano in semifinale dove affronteranno la vincente di Bayern Monaco-Manchester City (con l’andata terminata 3-0 in favore dei Citizens).

Foto: Twitter Real Madrid