Il Real si aggrappa a Ramos: vittoria in rimonta con il Betis

Prima vittoria in campionato per il Real Madrid, dopo lo scialbo pareggio al debutto. Una vittoria sofferta però per i blancos, in rimonta sul Betis. Real avanti al quarto d’ora con il gol di Valverde, poi entra in gioco il Betis: pareggio di Mandi al 35′ e rimonta due minuti con la rete di William Carvalho. Nella ripresa il Real trova prima il fortunoso pari al 48′, grazie all’autorete di Emerson, e nel finale il contro-sorpasso con solito Sergio Ramos, bravo a insaccare dagli undici metri.

Foto: Twitter Real Madrid