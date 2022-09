Il Real si aggiudica il derby di Madrid: 2-1. A segno Rodrygo, Valverde e Hermoso (espulso)

Il Real Madrid si aggiudica il derby di Madrid in casa dei rivali dell’Atletico. Le reti dei Blancos arrivano nel primo tempo: prima Rodrygo al 18′, poi è Federico Valverde a portare gli uomini di Ancelotti sul doppio vantaggio. Gli uomini di Simeone provano a rispondere, ma il gol arriva solo al 83′ con Hermoso che verrà espulso in seguito con un doppio cartellino rimediato in poco meno di 2 minuti.

Foto: Real Instagram