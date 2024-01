Il Real rimonta l’Almeria da 0-2 a 3-2. Decide Carvajal al 99′

Succede di tutto fra Real Madrid e Almeria, testa coda de la Liga, con gli ospiti ancora senza vittorie. Chi attendeva una facile vittoria dei blancos è rimasto deluso. VAR protagonista assoluto dell’incontro: una rete annullata a testa e una, molto contestata, convalidata a Vinicius per i blancos. Almeria avanti al Bernabeu con le reti di Ramazani e Gonzalez. Bellingham avvia la rimonta, Vinicius fa 2-2, un gol molto contestato, con gli ospiti che chiedevano il fallo di mano. L’arbitro ha optato per la convalida della rete. Al 99′ il sorpasso definitivo firmato Carvajal.Nel mezzo, sul 2-2, gol annullatro all’Almeria.

La squadra di Ancelotti si porta in vetta solitaria, in attesa di questa sera dell’Almeria.

Foto: twitter Real Madrid