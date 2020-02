Il Real prova la fuga, Zidane: “Non abbiamo ancora vinto nulla. Bale? Zero problemi”

Dopo il successo del suo Real Madrid (4-1 in casa dell’Osasuna e momentaneo +6 sul Barcellona), il tecnico Zinedine Zidane ha parlato così in conferenza stampa: “Quello che stiamo facendo non è facile. Abbiamo reagito subito, segnato cinque minuti dopo la loro rete ed è stato molto importante. L’Osasuna è entrato in campo con grande intensità. Ce lo aspettavamo, ma abbiamo continuato a cercare il nostro gioco, e dopo il gol si è vista una partita molto diversa. Non abbiamo vinto ancora nulla, ma questi sono tre punti davvero molto importanti. Bale? Era a corto di energie, in tanti volete che io abbia dei problemi con lui, ma non ne abbiamo. Jovic aveva bisogno di trovare il gol. È un attaccante puro. Anche se gioca bene, se non segna, non è felice”, ha chiuso Zidane.

Foto: sito ufficiale Real Madrid