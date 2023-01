Il Real prima finalista della Supercoppa di Spagna: Ancelotti batte Gattuso ai rigori

Va ad Ancelotti la semifinale di Supercoppa di Spagna contro il Valencia di Gattuso. Il Real Madrid vince ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull’1-1.

Real in vantaggio al 39′ con un rigore di Benzema. Il pareggio del Valencia è arrivato con Lino, al 46′, appena iniziata la ripresa. Gara poi equilibrata, Che è arrivata ai calci di rigore.

Per i blancos, a segno 4 tiratori su 4 (Benzema, Modric, Kroos e Asensio). Per gli uomini di Gattuso, due errori fatali, di Comert e Gaya.

Il Real attende la vincente della gara di domani tra Barcellona e Betis.

Foto: twitter Real