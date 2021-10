Il Real perde ancora, Ancelotti: “Non è casuale, dovremo cambiare atteggiamento”

Dopo il ko odierno per 2-1 contro l’Espanyol, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha commentato la prestazione dei suoi in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni, riportate dai colleghi spagnoli di Mundo Deportivo:

Sulla partita:

“Sicuramente è stata la nostra peggior prestazione, è vero. Abbiamo giocato male e non c’è molto altro da dire, in settimana dovremo cambiare atteggiamento. La sconfitta non è casuale perché abbiamo meritato di perdere”.

Sul momento del club madrileno:

“Siamo preoccupati, perché non è abitudine di questo club perdere due partite di fila. Ora arriva la sosta, anche se a volte è meglio riprendere a giocare subito. Bisognerà sfruttarla per riflettere”.