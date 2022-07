Il Real pareggia 2-2, Ancelotti: “Una buona gara, migliore rispetto alla precedente”

In America oltre la Juventus e il Barcellona c’è anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti, il club spagnolo ha disputato questa notte la partita contro il Club America finita 2-2. Autore del goal come sempre Karim Benzema al termine della partita il tecnico italiano ha commentato così la prova dei suoi.

“È stata una bella partita, migliore rispetto a quella contro il Barcellona. All’inizio abbiamo avuto difficoltà poi abbiamo giocato bene, in controllo. Benzema? Sta bene, non ha fatto molti allenamenti e deve migliorare la condizione ma è tornato in forma”.