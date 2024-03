Il Real Madrid sporge denuncia per gli insulti razzisti a Vinicius: la nota del club

Il Real Madrid continua a sostenere il proprio giocatore Vinicius Jr ed a proteggerlo dalle, ormai troppo spesso reiterate, offese di stampo razzista. Il club spagnolo ha fatto sapere, con le seguente nota pubblicata sul proprio sito, di aver sporto ufficialmente denuncia in seguito agli insulti razzisti rivolti nei confronti dell’esterno brasiliano nei pressi dello stadio Montjuic di Barcellona, prima della sfida di Champions League tra la squadra blaugrana ed il Napoli e vicino al Metropolitano, in occasione della gara tra Atletico Madrid ed Inter:

“Il Real Madrid CF ha presentato una denuncia alla Procura Generale dello Stato contro crimini di odio e discriminazione, per gli insulti razzisti e le parole di odio rivolte al nostro giocatore Vinicius Junior nelle vicinanze dello stadio Olimpico di Montjuic e dello stadio Metropolitano di Madrid prima di Barcellona-Napoli e Atlético Madrid-Inter in Champions League. Il Real Madrid chiede alla Procura di chiedere alle forze di sicurezza le registrazioni esistenti in entrambi i luoghi al fine di identificare gli autori degli insulti razzisti e di odio. Il Real Madrid condanna questi violenti attacchi di razzismo, discriminazione e odio che si sono verificati, purtroppo ripetutamente, contro il nostro giocatore Vinicius Junior. Il nostro club continuerà a lavorare per difendere i valori del calcio e dello sport e resterà fermo nella sua lotta per la tolleranza zero di fronte ad episodi disgustosi come quelli che continuano a verificarsi negli ultimi tempi”.

Foto: Instagram Vinicius