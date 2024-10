Il Real Madrid si prepara per la sfida contro il Barça. Il comunicato

Archiviata la vittoria al cardiopalma contro il Borussia Dortmund, il Real Madrid è già tornato al lavoro per preparare il prossimo importante appuntamento, il Clasico contro il Barcellona. Di seguito la nota ufficiale da parte del club:

Dopo un’enorme vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund, la squadra si è allenata al Real Madrid City in vista della prossima partita. Il Real Madrid ospiterà il Barcellona al Santiago Bernabéu nell’undicesima giornata di LaLiga (sabato, 21:00 CEST).

I titolari della partita contro il Dortmund hanno svolto un lavoro di recupero in campo e all’interno delle strutture. Il resto della squadra ha completato il lavoro fisico agli ordini di Antonio Pintus. Hanno poi completato esercizi di possesso palla e tattici e giocato una serie di partite a squadre ridotte. Brahim ha svolto parte della sessione individualmente. Courtois ha iniziato il suo processo di recupero, mentre Alaba e Carvajal hanno continuato con i rispettivi programmi di riabilitazione.

Foto: sito ufficiale Real Madrid