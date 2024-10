Il Real Madrid si inserisce alla corsa per Jonathan Tah

Secondo due dei principali quotidiani spagnoli, Sport e Mundo Deportivo, il centrale del Leverkusen Jonathan Tah avrebbe tra le pretendenti al suo cartellino anche il Real Madrid. Il giocatore, in scadenza di contratto nella prossima stagione, sarà oggetto di mercato non solo del Barcellona, che ha l’obiettivo di rinforzare la propria retroguardia, ma anche della squadra di Ancelotti. Si potrebbe quindi giocare un Clasico di mercato tra le due rivali, per accaparrarsi le prestazioni del difensore classe ’96.

Foto: Instagram Tah