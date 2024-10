Il Real Madrid saluta Andrés Iniesta: “Con il suo calcio ha promosso i valori dello sport”

Alla lunga lista di saluti e omaggi all’eterno Andrés Iniesta, si unisce anche il Real Madrid, club protagonista di numerose e memorabili battaglie contro il Barcellona del campione spagnolo. I madrileni, in un lungo messaggio, ricordano anche dello storico gol di Iniesta nella finale del Mondiale in Sud Africa del 2010 contro l’Olanda, che portò la Spagna ad alzare l’ambito trofeo.

“Dopo l’annuncio da parte di Andrés Iniesta del suo ritiro dalla carriera di calciatore professionista, il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo consiglio di amministrazione vogliono dimostrare il loro riconoscimento, ammirazione e affetto per una delle grandi leggende del calcio spagnolo e mondiale. Andrés Iniesta ha contribuito con il suo calcio e i suoi valori a promuovere questo sport, al di là dei numerosi titoli vinti nel corso della sua carriera. Il suo gol iconico nella finale della Coppa del Mondo in Sud Africa nel 2010 sarà ricordato per sempre da tutti i tifosi spagnoli. Il Real Madrid augura buona fortuna a lui e a tutta la sua famiglia in questa nuova fase della sua vita”.

Foto: Instagram Iniesta