Il Real Madrid ritrova Benzema e Sergio Ramos in Liga e per l’Atalanta

Buone notizie per Zinedine Zidane. Il tecnico francese ha ritrovato due elementi fondamentali per il suo Real Madrid, per la rincorsa all’Atletico in campionato e la sfida all’Atalanta in Champions.

I blancos hanno ritrovato il grande “capitan” Sergio Ramos, tornato in grande condizione quest’oggi con l’Elche, e soprattutto Karim Benzema. Il francese con una doppietta ha steso l’Elche, mostrandosi subito in condizione e ora testa all’Atalanta in Champions.

La sfida con gli orobici, però, fa meno paura con i due senatori nuovamente abili e arruolati.

Foto: Twitter uff. Champions