Il Real Madrid risponde al manichino di Vinicius “impiccato” dai rivali dell’Atletico Madrid: la foto

Il Real Madrid condanna il gesto compiuto da alcuni tifosi dei rivali dell’Atletico Madrid, questi ultimi durante la scorsa notte hanno impiccato un manichino con addosso la maglia di Vinicius Junior. Il tutto è avvenuto nei pressi di Valdebebas, zona di Madrid in cui i blancos si allenano presso il proprio centro sportivo. Oltre al fantoccio è stato affiso uno striscione che recitava le seguenti parole: “Madrid odia il Real”. Pronta la risposta del Real Madrid con un comunicato ufficiale: “Real Madrid C. F. vuole ringraziare il sostegno e le espressioni di affetto ricevute dopo lo sfortunato e disgustoso atto di razzismo, xenofobia e odio contro il nostro giocatore Vinicius. Esprimiamo la nostra più forte condanna di eventi che violano i diritti fondamentali e la dignità delle persone, e che non hanno nulla a che fare con i valori che il calcio e lo sport rappresentano. Questi attacchi, come quelli che ora subisce il nostro giocatore, o quelli che qualsiasi atleta può subire, non possono avere un posto in una società come la nostra. Il Real Madrid è fiducioso che vengano chiarite le responsabilità di chi ha partecipato a un atto così spregevole”. Di seguito la foto del fantoccio e dello striscione pubblicata su Twitter dal giornalista Gustavo Hofman di ESPN:

Um boneco com a camisa de Vinicius Júnior foi pendurado em uma ponte, próxima ao centro de treinamentos do Real Madrid, simulando um enforcamento. Acima, uma faixa com a frase “Madrid odia al Real”, lema da Frente Atlético, grupos de ultras do Atlético de Madrid. pic.twitter.com/HjtSZ6qXWM — Gustavo Hofman (@gustavohofman) January 26, 2023

Questa sera le due compagini della capitale spagnola si affrontano in Copa del Rey, nella partita valida per accedere alla semifinale della competizione.

Foto: Instagram ufficiale Vinicius