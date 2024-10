Il Real Madrid rende omaggio a Nadal: “Motivo d’orgoglio per il club e per il nostro Paese”

Dopo vent’anni di carriera, Rafa Nadal ha deciso di ritirarsi dal tennis. Tra i tanti a rendergli omaggio, anche il Real Madrid, club di cui il tennista spagnolo è tifoso e rappresentante. Qui di seguito il comunicato.

“Di fronte all’annuncio di Rafa Nadal del suo ritiro dal tennis da professionista dopo la Coppa Davis e la quale giocherà con la Spagna nel novembre 2024, il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione vogliono dimostrare la loro ammirazione e affetto per uno delle più grandi leggende dello sport spagnolo e mondiale di tutti i tempi. Per noi e per tutti i tifosi del Real Madrid è e sarà sempre motivo di orgoglio che una leggenda come Rafa Nadal rappresenti il ​​nostro club come membro onorario del Real Madrid”.

Foto: X Nadal