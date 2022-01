Il Real Madrid prova l’allungo sul Siviglia

Secondo incontro della settimana tra Real Madrid ed Elche. Dopo la prima sfida terminata con la vittoria ai supplementari – e conseguente passaggio ai quarti di finale in Copa del Rey per i merengues – al Bernabéu, la squadra di Carlo Ancelotti cerca i tre punti che significherebbero +6 sul Siviglia che, ieri, non è andato oltre il pareggio (2-2) contro il Celta.

Il tecnico va dunque sul sicuro e scende in campo Courtois tra i pali. Difesa a quattro con Lucas, Militao, Alaba e Mendy. Casemiro, l’eterno Modric e Toni Kroos in mezzo al campo. Tridente d’attacco formato da Rodrigo e Vinicius alle spalle di Benzema.

L’unico dubbio, al di là di ogni sorpresa, è la presenza o meno di Eden Hazard dal primo minuto.

FOTO: Twitter Real Madrid