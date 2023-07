Il Real Madrid pronto a lasciar andare il promettente Rafa Marín

Rafa Marín lascerà il Real Madrid in questa finestra di mercato. Il pilastro della retroguardia del Castilla, la squadra giovanile delle Merengues, ha ricevuto offerte importanti dalle squadre della Prima Divisione ed entrambe le parti concordano sul fatto che la cosa migliore sia una mossa con la formula del trasferimento con opzione di riacquisto. Il club bianconero non vuole perdere di vista una delle perle del suo settore giovanile. Betis, Villarreal e Celta sono le candidate più quotate per ingaggiarlo. Marín ha 21 anni e ha collezionato 63 presenze negli ultimi due anni al Castilla, in Primera Federación, la terza serie del calcio iberico.

Foto: Sito Real Madrid