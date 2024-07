Il Real Madrid presenterà Endrick al Bernabeu il 27 luglio

Il Real Madrid ha annunciato, mediante un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, di aver programmato, in data 27 luglio alle ore 12:00, la presentazione al Santiago Bernabeu del giovanissimo attaccante brasiliano Endrick. Di seguito il comunicato del club:

“Il Real Madrid CF annuncia che sabato 27 luglio, alle ore 12:00, allo stadio Santiago Bernabéu avrà luogo la presentazione del nostro giocatore Endrick. In precedenza, il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, riceverà Endrick al Real Madrid City per la cerimonia formale della firma che lega il nostro nuovo giocatore al club per le prossime sei stagioni. Dopo la presentazione, Endrick parlerà ai media nella sala stampa del Santiago Bernabéu”.

Foto: Instagram Endrick