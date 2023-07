Il Real Madrid potrebbe vendere un calciatore importante per pareggiare il bilancio

Il Real Madrid potrebbe dover vendere un giocatore importante quest’estate o la prossima estate per raggiungere il pareggio finanziario. L’estate è iniziata con il botto per i madrileni se parliamo di mercato. Sono stati spesi per il momento 128 milioni di euro, con Jude Bellingham e Arda Güler le principali fonti di spesa, ma non solo. Allo stesso tempo, i giocatori che hanno lasciato la capitale spagnola sono partiti in scadenza di contratto, e quindi non hanno lasciato un euro nelle casse. E questo, mentre ci sono ancora due operazioni che costano – o potrebbero costare – molto care al Real Madrid. Innanzitutto i grandi lavori di ristrutturazione del Santiago Bernabéu, il cui costo ammonta a circa 800 milioni di euro. Poi, il caso Mbappé che, sia quest’estate che la prossima estate, costerebbe anche una bella cifra tra ingaggio, bonus alla firma ed eventualmente indennità di trasferimento. Come indicato dal media madrileno Defensa Central, la dirigenza potrebbe quindi dover vendere – e fare almeno una grossa svendita – per pareggiare un po’ i conti. Ci sono tre giocatori che potrebbero così aiutare a riempire le casse. Primo, Aurélien Tchouameni, ambito da Liverpool e Bayern Monaco. Anche se il centrocampista francese vuole restare a Madrid, non è considerato imprescindibile agli occhi della dirigenza e dello staff. Poi c’è Fede Valverde, che ha un interesse alto soprattutto in Inghilterra, e la cui cessione pagherebbe molto bene. Infine, Rodrygo, giocatore che potrebbe anche essere indebolito dall’arrivo di Kylian Mbappé a Madrid. Tre giocatori che non sono esuberi ma, in caso di reale necessità di soldi, sono i favoriti ad andarsene.

Foto: Instagram Real Madrid