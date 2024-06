Il Real Madrid: “Parteciperemo al Mondiale per Club”. E Ancelotti chiarisce

Dopo le parole di Carlo Ancelotti, arriva il chiarimento da parte del Real Madrid. Di seguito il comunicato: “Il Real Madrid C. F. comunica che in nessun momento è stata messa in discussione la partecipazione alla nuova Coppa del Mondo per Club che sarà organizzata dalla FIFA nella prossima stagione 2024/2025. Pertanto, il nostro club giocherà, come previsto, questa competizione ufficiale che affrontiamo con orgoglio e con la massima illusione per far sognare di nuovo i nostri milioni di tifosi in tutto il mondo con un nuovo titolo”.

Allo stesso tempo è arrivata anche la presa di posizione di Ancelotti che sui social ha chiarito: “Nell’intervista a Il Giornale le mie parole sul Mondiale per Club FIFA non sono state interpretate come volevo. Niente potrebbe essere più lontano dal mio interesse che rifiutare la possibilità di giocare in un torneo che considero potrebbe essere una grande opportunità per continuare a lottare per grandi titoli con il Real Madrid”.

Foto: sito ufficiale Real Madrid