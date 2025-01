Il Real Madrid non molla: Alexander-Arnold è l’obiettivo

Passano i giorni, ma il tema rimane sempre lo stesso: servono rinforzi. Il Real Madrid scenderà in campo contro il Las Palmas, ma urge un terzino in questa sessione invernale di calciomercato. Il profilo che i Blancos avrebbero individuato sarebbe quello di Alexander-Arnold, ma la trattativa sembrerebbe tutt’altro che semplice. Il Liverpool ha rispedito al mittente la prima proposta del club spagnolo che, però, non avrebbe intenzione di fermarsi al primo ostacolo. Da considerare, inoltre, è il contratto del calciatore inglese che scadrà a giugno 2025. Un aspetto importante sul quale le Merengues potrebbero spingere per convincere i Reds a lasciare partire, già nella finestra invernale, il giocatore. “Nove persone su dieci vi diranno che le voci di mercato hanno influito su di lui, ma io sono uno dei dieci che dice il contrario. Ma questa è la mia opinione. E probabilmente tutti vi diranno che ha a che fare con le voci di corridoio”, aveva commentato il tecnico Arne Slot cercando di allontanare il brusio generale. Nonostante questo tentativo, secondo quanto riportato da Marca, a giocare un ruolo fondamentale in questo ipotetico trasferimento sarebbe proprio il terzino inglese che dovrà cercare di convincere la società a lasciarlo andare prima della fine di gennaio.

FOTO: Instagram Alexander-Arnold