Il Real Madrid intende rinnovare Toni Kroos, ma il tedesco vuole riflettere ancora

Come riportato da Marca, il Real Madrid rinnoverebbe Kroos oggi stesso. Il tedesco è in forma spettacolare. A 33 anni (ne compirà 34 a gennaio) è ancora uno dei migliori centrocampisti al mondo. In un momento difficile a causa degli infortuni, soprattutto a centrocampo (Tchouaméni e Camavinga out), Kroos ha assunto la guida della mediana e ha trascinato la squadra. Una prestazione convincente per considerare un rinnovo che il Madrid gli offrirebbe senza esitazione. Il problema è che l’idea del club si scontra con quella del giocatore. Kroos terrà ancora una volta i Blancos sulle spine perché nella sua testa c’è ancora la convinzione di volersi ritirare al top e di prendere la decisione quasi a fine stagione, quando potrà fare un bilancio delle sue prestazioni e della situazione.

Foto: Twitter Real Madrid